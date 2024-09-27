В центре Москвы водителям станет доступна парковка за 0 рублей
Динамический тариф на парковку в Москве с 1 ноября запустят для всех водителей в пилотном режиме. Об этом заявили в пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как отметили в ведомстве, на прошлой неделе началось тестирование пилотного проекта.
«Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 руб.», — рассказали в пресс-службе.
В проекте участвуют улицы Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. Для них стоимость парковки стартует от 0 рублей при минимальной занятости машиномест, в зависимости от загруженности она будет изменяться. Максимальная стоимость стоянки, когда свободных мест практически не останется, составит 800 рублей в час. Условия будут действовать в рамках пилотного проекта.
«Далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей», – подчеркнули в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках масштабной программы благоустройства власти города ликвидируют хаотичные парковки, напоминает RT.
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