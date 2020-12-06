Главврач Филатовской больницы назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России

«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса- прим. НСН), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть (россиян – прим. НСН) уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», - сказал Вечорко в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

В воскресенье Россия установила новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки – 29 039 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за прошедшую неделю выявили почти столько же заразившихся коронавирусом, сколько за весь июль. В декабре число умерших превысило сентябрьские показатели.

