Главврач Филатовской больницы назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России

К концу 2021 года можно ожидать отступление эпидемии новой коронавирусной инфекции, согласно прогнозу главного врача больницы имени Филатова Валерия Вечорко.

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«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса- прим. НСН), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть (россиян – прим. НСН) уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», - сказал Вечорко в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

В воскресенье Россия установила новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки – 29 039 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за прошедшую неделю выявили почти столько же заразившихся коронавирусом, сколько за весь июль. В декабре число умерших превысило сентябрьские показатели.

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ФОТО: pixabay.com
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