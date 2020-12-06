Главврач Филатовской больницы назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
К концу 2021 года можно ожидать отступление эпидемии новой коронавирусной инфекции, согласно прогнозу главного врача больницы имени Филатова Валерия Вечорко.
«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса- прим. НСН), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть (россиян – прим. НСН) уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», - сказал Вечорко в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».
В воскресенье Россия установила новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки – 29 039 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за прошедшую неделю выявили почти столько же заразившихся коронавирусом, сколько за весь июль. В декабре число умерших превысило сентябрьские показатели.
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