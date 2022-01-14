В Москве с 20 декабря зафиксировано почти 730 случаев «омикрона»

Впервые заражение «омикроном» в России было выявлено 20 декабря 2021 года. До этого обнаруживали только штамм «дельта» и его дочерние линии.

Ранее кабмин совместно с Госдумой приняли решение во втором чтении отложить принятие закона о введении QR-кодов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ускоренное введение нового закона о QR-кодах не поможет остановить распространение «омикрона» по территории страны.

