Попова назвала наиболее уязвимую для COVID-19 группу населения

Самая уязвимая для коронавирусной инфекции группа населения – люди в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются вне рабочее время, студенты во внеучебное сейчас с большим количеством людей», — пояснила главный санитарный врач.

Попова отметила, что сегодня набор инструментов борьбы с распространением COVID-19 позволяет выбрать те, которые «разорвут контакты, эпидемические цепочки» у этой группы граждан.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что по статистике около половины россиян, заразившихся коронавирусом, «заражаются в кругу семьи или друзей».

Ранее Анна Попова заявила о необходимости привить все население России от COVID-19. Однако в Кремле назвали эту цель «труднодостижимой», несмотря на то, что РФ способны произвести необходимое количество вакцин, пишет «Свободная пресса».

