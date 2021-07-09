Попова: В России нет штамма «эпсилон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса «эпсилон» и выявлен всего один случай заражения штаммом «дельта-плюс».

«В Российской Федерации пока такого вируса "эпсилон" нет. <<…>> "Дельта-плюс" - описан только один случай. И в общем-то он известен. Состоялось это событие в апреле месяце», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, «пока других случаев выявления "дельта-плюс" в России нет».

Попова: В России зафиксирован штамм «Дельта плюс»

Ранее сообщалось, что в список мониторинга ВОЗ входят 15 вариантов COVID-19. Штаммы «эпсилон», «зета» и «тета», внесенные в перечень, ранее были в списке штаммов, «вызывающих интерес».

В мире зафиксировано около 50 тысяч случаев заражения штаммом «эпсилон». 97% из них были выявлены в США, причем более половины - в Калифорнии. По данным американских ученых, вакцины могут быть менее эффективны в отношении «калифорнийского штамма», отмечает «Лента.ру»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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