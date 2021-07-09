Попова: В России нет штамма «эпсилон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса «эпсилон» и выявлен всего один случай заражения штаммом «дельта-плюс».

«В Российской Федерации пока такого вируса "эпсилон" нет. <<…>> "Дельта-плюс" - описан только один случай. И в общем-то он известен. Состоялось это событие в апреле месяце», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, «пока других случаев выявления "дельта-плюс" в России нет».