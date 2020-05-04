Попова назвала «финальную точку» для отмены режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России как меру ограничения в борьбе с эпидемией коронавируса снимут в последнюю очередь, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства заявила, что «это будет финальной точкой».
«Есть правила эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим - постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это запрет на проведение массовых мероприятий», - сказала она.
Первые ограничения планируется снять после 12 мая. Тогда же ведомство примет решение, какие именно, исходя из эпидемиологической ситуации.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о слабом контроле за исполнением «коронавирусных» ограничений и заявил, что россияне сами могут приблизить окончание вспышки COVID-19.
«Не сроки надо смотреть, а выполнять то, что требуется. Сегодня всё зависит от нас с вами, от граждан России. А то мы и на шашлыки хотим съездить, и погулять вопреки данным предписаниям, а потом спрашивать: «А когда же оно кончится?» Я могу чётко ответить: после выписки последнего больного и спустя два инкубационных периода (28 дней) после последнего случая. Вот тогда кончится официально. А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», - подытожил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru