Горбатые дети и замученные родители. В Госдуме выступили против дистанционки

«Не может одна госпожа Попова (глава Роспотребнадзора - прим. НСН) принимать решение за всех детей и учителей нашей страны. Если ограничения хотят продлить на год, нужна дискуссия с общественностью. Понятно, что и в Госдуме этот вопрос будут обсуждать, но все это надо было сделать еще до внесения в парламент», - отметил депутат.

По его словам, ограничения принесут учащимся больше вреда, чем пользы.



«Надо бороться с сутью проблемы, а не с ее проявлениями. Изолируя детей, мы лишаем их общения. А как мы будем говорить о социализации? А кем завтра станут эти дети? Мы уже потеряли один учебный год, собираемся терять еще. Например, в регионах не готовы к проведению дистанционки на нужном уровне. В итоге мы получим полуслепых горбатых детей и замученных родителей. На Северном Кавказе нет требуемых ресурсов. А как быть с высшим образованием? С физиками, инженерами, химиками, биологами? Они опыты дистанционно будут проводить? Надо бороться с болезнью, а не с людьми. Одной изоляцией невозможно ничего достигнуть», - заключил Сафаралиев.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН призвал федеральные власти распечатать Фонд национального благосостояния для того, чтобы создать все необходимые условия для домашнего обучения.

Депутат напомнил, что ФНБ создавался для «черного дня», который наступил. По его словам, если жалеть средства на образование, то это неминуемо скажется на экономике страны в будущем.

