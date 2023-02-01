«Пойдут на уступки»: Отказ Турции обслуживать самолеты РФ задержит рейсы на 8 часов

Собеседник НСН отметил, что на безопасности полетов решение Турции никак не скажется, а ближе к туристическому сезону турки пойдут на уступки и откажутся от ограничений.

«Фактически они летать смогут, на безопасности полетов не отобразится. Не у каждой авиакомпании есть свои техники. Компаниям Azur Air, Utair проще будет отказаться от полетов, чем возить авиатехников, оборудование, а Аэрофлот обладает такими возможности. Но мы прекрасно понимаем, что Турция через две недели или два месяца однозначно изменит это решение. Начнется новый туристический сезон, чартерные программы, турки пойдут на все уступки. Год назад они ограничивали полеты, арестовывали самолеты, как сезон начался, сразу обо всех ограничениях забыли», - резюмировал Герасимов.

Ранее Павел Герасимов ранее объяснял НСН, как повлияет на безопасность полетов в России использование неоригинальных запчастей.

