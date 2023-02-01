«Пойдут на уступки»: Отказ Турции обслуживать самолеты РФ задержит рейсы на 8 часов
Турция ближе к туристическому сезону пойдет на уступки и забудет обо всех ограничениях, сказал НСН бывший специалист ICAO Павел Герасимов.
Экс-специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с НСН заявил, что отказ Турции в обслуживании российских самолетов может привести к задержкам рейсов на 8 часов, но ближе к туристическому сезону турецкая сторона забудет обо всех ограничениях.
Крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş предупредил о рисках с обслуживанием импортных самолетов, находящихся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Как пишет РБК, всего в списке более 170 самолетов российских авиакомпаний, которые принадлежат компания Аэрофлот, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы» и других. Герасимов считает, что это вопрос из экономической плоскости, но ближе к началу туристического сезона сами турки забудут об этих ограничениях.
«Это нормальная практика. У нас есть аэродромы, где вообще нет наземного обслуживания – Сахалин, Петропавловск-Камчатский, авиатехников, оборудования. При необходимости туда доставляют специалистов резервным бортом, либо берут с собой на маршрут. Решение Турции приведет к финансовым издержкам авиакомпаний. В багажные отсеки будут закладываться необходимые инструменты, на маршруте будет присутствовать авиационный техник, либо он будет реплицирован в аэропорт присутствия. Людям нужно будет платить зарплату, возникнут задержки рейсов, если потребуется ремонт. Если мы говорим о Турции, то там пассажиропоток большой, оборот технического обслуживания увеличится минимум на 8 часов, а значит и задержка вылета будет 8 часов», - пояснил Герасимов.
Собеседник НСН отметил, что на безопасности полетов решение Турции никак не скажется, а ближе к туристическому сезону турки пойдут на уступки и откажутся от ограничений.
«Фактически они летать смогут, на безопасности полетов не отобразится. Не у каждой авиакомпании есть свои техники. Компаниям Azur Air, Utair проще будет отказаться от полетов, чем возить авиатехников, оборудование, а Аэрофлот обладает такими возможности. Но мы прекрасно понимаем, что Турция через две недели или два месяца однозначно изменит это решение. Начнется новый туристический сезон, чартерные программы, турки пойдут на все уступки. Год назад они ограничивали полеты, арестовывали самолеты, как сезон начался, сразу обо всех ограничениях забыли», - резюмировал Герасимов.
Ранее Павел Герасимов ранее объяснял НСН, как повлияет на безопасность полетов в России использование неоригинальных запчастей.
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