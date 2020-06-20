Похолодание в России получило научное объяснение

«В воскресенье температура понизится сразу на 10⁰С. Но похолоданием его назвать нельзя. Сейчас температура достигает 30-32⁰С, а в воскресенье вернется к своей климатической норме. Сейчас в Москве установилась июльская температура, которая обычно бывает в Воронежской и даже Ростовской областях, близкая к рекордным значениям. Поэтому понижение будет ощутимое, хотя отклонения от нормы не будет», - сказал синоптик.

Похолодание к выходным, которое часто замечают жители городов, синоптики связывают с антропогенным влиянием – с определённым производственным циклом, транспортом, который наиболее активен в будние дни, а в выходные происходит очищение атмосферы и, соответственно, меняется температура.

Об этом в эфире «Радио 1» рассказал замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв, чье интервью опубликовала НСН.

«Когда идёт череда циклонов, мы этого не замечаем. Но если ситуация антициклональная, то такие эффекты ощущаются сильнее. Как раз сейчас погода антициклональная, и, может быть, именно по этой причине недельные циклы проявляются более отчётливо», – объяснил Киктёв, при этом подчеркнув, что в целом недельные цикли оказывают минимальное влияние на погоду.

В субботу в Московском регионе прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.

