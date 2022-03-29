Российских таксистов могут обязать передавать данные в ФСБ

Министерство транспорта России разработало проект закона, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ РФ, сообщает РБК.

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К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Также в документе идет речь об установке устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

Кроме того предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему.

Тем временем, акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение прекратить деятельность компании, но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

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ФОТО: РИА Новости Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТранспортФСБТакси
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