В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста

В Петербурге арестован мужчина, подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую объединенную пресс-службу судов.

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По решению Московского районного суда Санкт-Петербурга, 18-летний Юнусджон Юсупов пробудет в заключении до 22 марта. Он обвиняется по статье УК РФ «Убийство».

Отмечается, что Юсупов был ранее задержан в Пензе и доставлен в Петербург для избрания меры пресечения.

Согласно следователям, 22 января Юуспов в ходе ссоры с 26-летним таксистом достал нож и ударил оппонента несколько раз. Таксист скончался на месте происшествия.




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ТЕГИ:УбийствоСанкт-Петербург
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