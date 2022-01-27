В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
В Петербурге арестован мужчина, подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую объединенную пресс-службу судов.
По решению Московского районного суда Санкт-Петербурга, 18-летний Юнусджон Юсупов пробудет в заключении до 22 марта. Он обвиняется по статье УК РФ «Убийство».
Отмечается, что Юсупов был ранее задержан в Пензе и доставлен в Петербург для избрания меры пресечения.
Согласно следователям, 22 января Юуспов в ходе ссоры с 26-летним таксистом достал нож и ударил оппонента несколько раз. Таксист скончался на месте происшествия.
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