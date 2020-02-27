Поезд Москва-Ницца отменяется из-за коронавируса

С 4 марта будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Мера связана с обострением ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном

Состав отравляется из российской столицы каждый четверг, до Ниццы он идет чуть больше двух суток, пишет «Свободная пресса».

РанеефФранцузский лидер Эммануэль Макрон заявил о риске эпидемии COVID-2019 в стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусФранция