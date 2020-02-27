Поезд Москва-Ницца отменяется из-за коронавируса
27 февраля 202017:24
С 4 марта будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Мера связана с обострением ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Состав отравляется из российской столицы каждый четверг, до Ниццы он идет чуть больше двух суток, пишет «Свободная пресса».
РанеефФранцузский лидер Эммануэль Макрон заявил о риске эпидемии COVID-2019 в стране.
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