Минтранс предложил повысить минимальный возраст для управления электросамокатами

Министерство транспорта готовит изменения в правила дорожного движения, согласно которым минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) будет повышен с 14 до 16 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

В рамках обсуждения изменений в законе о дорожном движении было решено отказаться от обязательной передачи данных о маршрутах пользователей СИМ в органы власти.