Минтранс предложил повысить минимальный возраст для управления электросамокатами

Министерство транспорта готовит изменения в правила дорожного движения, согласно которым минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) будет повышен с 14 до 16 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

В рамках обсуждения изменений в законе о дорожном движении было решено отказаться от обязательной передачи данных о маршрутах пользователей СИМ в органы власти.

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Также планируется, что соблюдение правил дорожного движения владельцами таких средств будет контролироваться с помощью номеров и системы фотовидеофиксации, как это уже делается для автомобилей.

Минтранс планирует завершить подготовку изменений в ПДД и вынести их на общественное обсуждение в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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