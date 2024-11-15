«Семейные ценности»: Певица Ханна назвала главные тренды блогеров в соцсетях

В свою очередь молодой рэп-исполнитель Wallem (Артур Валемов) заметил, что популярным часто становится тот, кто первый сделает нечто, на что другие не решаются.

«Люди хайпуют на безумных вещах, на том, что не могут сделать остальные. Сейчас опять начало шуметь шоу "ЧБД", это трендово. Еще квадроберы почему-то стали трендовать, но этого я не понимаю», - сообщил он.

14 ноября состоялось пре-пати II Церемонии вручения Премии «Звезды хайпа». «Звезды хайпа» – уникальный проект «Русской Медиагруппы», объединяющий молодых и талантливых блогеров и исполнителей.

Ранее известный блогер Алексей Жидковский запретил начинающим блогерам «хайпиться» на религии и ВОВ, напоминает «Радиоточка НСН».

