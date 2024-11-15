«Семейные ценности»: Певица Ханна назвала главные тренды блогеров в соцсетях
Блогеры часто строят контент на экспертности и моментах семейной жизни, сообщила НСН певица Ханна.
Певица Ханна (Анна Иванова), которая также активно ведет соцсети, в беседе с корреспондентом НСН на пре-пати II Церемонии вручения Премии «Звезды хайпа» выделила три главных тренда, на которых сегодня строят свой контент блогеры.
«Сейчас все блогеры поют – это очевидный тренд. Я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится, в чем он хочет развиваться, видит самореализацию. Если люди, которые являются блогерами, хотят петь, значит, они хотят расти, развивать свои таланты. Еще один тренд – семейный контент, семейные ценности в последнее время стали максимально демонстрироваться именно блогерами. Также в последнее время блогеры выбирают для себя нишу, в которой стараются быть экспертом, и в тренде экспертный контент», - заявила она.
В свою очередь молодой рэп-исполнитель Wallem (Артур Валемов) заметил, что популярным часто становится тот, кто первый сделает нечто, на что другие не решаются.
«Люди хайпуют на безумных вещах, на том, что не могут сделать остальные. Сейчас опять начало шуметь шоу "ЧБД", это трендово. Еще квадроберы почему-то стали трендовать, но этого я не понимаю», - сообщил он.
14 ноября состоялось пре-пати II Церемонии вручения Премии «Звезды хайпа». «Звезды хайпа» – уникальный проект «Русской Медиагруппы», объединяющий молодых и талантливых блогеров и исполнителей.
Ранее известный блогер Алексей Жидковский запретил начинающим блогерам «хайпиться» на религии и ВОВ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За неделю в плен сдался 41 военнослужащий ВСУ
- Российская армия освободила Степановку в ДНР
- Арбенина анонсировала трибьют на песни «Ночных снайперов»
- Песков: Работа YouTube — совсем не главное сейчас
- Герман-младший снимет фильм о съемках «Ивана Грозного» Эйзенштейном
- СМИ: У экс-премьера Касьянова могут отобрать квартиру в Москве за 700 млн рублей
- В Госдуму внесли законопроект о введении присяги гражданина РФ с 14 лет
- ФБР задержало мужчину, который планировал теракт в стиле 11 сентября
- В РСТ заявили, что отмены «все включено» в Турции не будет
- Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru