Песков: Власти предпримут меры для подготовки борьбы с новой волной COVID-19

Власти России предпринимают меры для подготовки борьбы с возможной очередной волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, омикрон-штамм является большой опасностью. Песков подчеркнул, что будут приниматься все необходимые меры для подготовки системы здравоохранения.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому необходимо готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКоронавирусРоссия
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