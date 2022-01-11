Песков: Власти предпримут меры для подготовки борьбы с новой волной COVID-19
Власти России предпринимают меры для подготовки борьбы с возможной очередной волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, омикрон-штамм является большой опасностью. Песков подчеркнул, что будут приниматься все необходимые меры для подготовки системы здравоохранения.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому необходимо готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар.
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