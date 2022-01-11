Песков: Власти предпримут меры для подготовки борьбы с новой волной COVID-19

По его словам, омикрон-штамм является большой опасностью. Песков подчеркнул, что будут приниматься все необходимые меры для подготовки системы здравоохранения.



Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому необходимо готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар.

