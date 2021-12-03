Песков прокомментировал возможные ограничения из-за штамма COVID-19 «омикрон»

По его словам, пока не принималось никаких решений относительно усиления мер безопасности Владимира Путина и сотрудников Кремля.

«Пока нет решений», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что двое пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, в настоящее время специалисты выясняют, каким именно штаммом они заразились.