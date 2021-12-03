Песков прокомментировал возможные ограничения из-за штамма COVID-19 «омикрон»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о вводе в стране новых мер на фоне возможного появления штамма COVID-19 «омикрон», не являются прерогативой Кремля, сообщает ТАСС.

Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»

По его словам, пока не принималось никаких решений относительно усиления мер безопасности Владимира Путина и сотрудников Кремля.

«Пока нет решений», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что двое пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, в настоящее время специалисты выясняют, каким именно штаммом они заразились.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКремльКарантинДмитрий Песков
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