Песков прокомментировал возможные ограничения из-за штамма COVID-19 «омикрон»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о вводе в стране новых мер на фоне возможного появления штамма COVID-19 «омикрон», не являются прерогативой Кремля, сообщает ТАСС.
По его словам, пока не принималось никаких решений относительно усиления мер безопасности Владимира Путина и сотрудников Кремля.
«Пока нет решений», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что двое пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, в настоящее время специалисты выясняют, каким именно штаммом они заразились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru