В «Единой России» заявили о доработке проект о QR-кодах на транспорте

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах, отправят на доработку, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что данный документ законопроект будет снят с рассмотрения палаты.

«Проект по транспорту будет дорабатываться», - сообщил Васильев по итогам заседания фракции, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта перед принятием необходимо тщательно проработать, сообщает RT.

