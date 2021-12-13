В «Единой России» заявили о доработке проект о QR-кодах на транспорте
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах, отправят на доработку, сообщает РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что данный документ законопроект будет снят с рассмотрения палаты.
«Проект по транспорту будет дорабатываться», - сообщил Васильев по итогам заседания фракции, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта перед принятием необходимо тщательно проработать, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru