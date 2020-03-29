Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он перешел на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России пояснил, что видеосвязь, которая была использована для записи его интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, еще не означает переход на удаленную работу, сообщает Газета.ru.
«Осваиваем новые технологии в связи с нынешней ситуацией, избегаем лишних встреч», – добавил Песков.
Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента России подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации Кремля. Как подчеркнул Песков, инфицированный сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РПЦ ожидают упреков за призыв патриарха избегать посещения храмов
- Раскрыты подробности подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса
- Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу
- Умер бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
- Захарова рассказала про оболваненных состоятельных россиянах за рубежом