Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу

Пресс-секретарь президента России пояснил, что видеосвязь, которая была использована для записи его интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, еще не означает переход на удаленную работу, сообщает Газета.ru.

«Осваиваем новые технологии в связи с нынешней ситуацией, избегаем лишних встреч», – добавил Песков.

Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента России подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации Кремля. Как подчеркнул Песков, инфицированный сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.



