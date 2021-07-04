Песков объяснил необходимость жестких мер в пандемию COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о достаточно жестких мерах в период коронавирусной пандемии в стране в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 4 июля.
Он отметил, что ковидный период – та реальность, с которой людям придется еще жить.
«Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации. И требует от нас понимания чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивания нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность», — цитирует его Газета.ru.
Распространение вируса в столице непременно приведет к ухудшению ситуации в регионах. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Эпидемия началась в Москве, и все волны начинаются в столице. Москва растащит вирус по всей стране. Как только в столице объявили выходные, все, кто только мог, из города разъехались», - сообщил эксперт.
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