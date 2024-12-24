Пациенты пожаловались в Генпрокуратуру РФ на аналог лекарства от муковисцидоза
Пациенты из России с редким неизлечимым заболеванием муковисцидоз пожаловались в Генпрокуратуру на качество аналога лекарства, сообщил РБК со ссылкой на коллективное обращение пациентов.
Уточняется, что обращение подписали более чем тысяча пациентов и их представителей.
Россияне сомневаются в эффективности препарата «Трилекса» и призывают проверить документы, поданные фармкомпанией при регистрации препарата. Также просят проверить и законность госконтрактов на закупку «Трилексы» вместо оригинального лекарства «Трикафты».
Помимо прочего, пациенты написали обращения в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
Муковисцидоз — это генетическое наследственное заболевание, при котором человек страдает тяжелым нарушением функции органов дыхания. В России с этим диагнозом живут несколько тысяч человек. В среднем по стране пациенты с таким заболеванием живут 25-29 лет.
Ранее Минздрав России предложил закрепить понятие списка стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) в законе об обращении лекарств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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