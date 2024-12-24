Пациенты пожаловались в Генпрокуратуру РФ на аналог лекарства от муковисцидоза

Россияне сомневаются в эффективности препарата «Трилекса» и призывают проверить документы, поданные фармкомпанией при регистрации препарата. Также просят проверить и законность госконтрактов на закупку «Трилексы» вместо оригинального лекарства «Трикафты».

Помимо прочего, пациенты написали обращения в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Муковисцидоз — это генетическое наследственное заболевание, при котором человек страдает тяжелым нарушением функции органов дыхания. В России с этим диагнозом живут несколько тысяч человек. В среднем по стране пациенты с таким заболеванием живут 25-29 лет.

Ранее Минздрав России предложил закрепить понятие списка стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) в законе об обращении лекарств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



