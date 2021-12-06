«Оттаскать за ухо»: Кортнева возмутили «патриотичные» доносы на музыкантов

Патриотизм не должен превращаться в преследования музыкантов и поэтов, заявил актер, музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет пообещал изучить творчество рэперов Ивана Алексеева (Noize MC) и Мирона Федорова (Oxxxymiron) после обращения инициативной «группы патриотов». В текстах песен музыкантов якобы есть пропаганда «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов».

«Эта новость просто чудовищная. Следственный комитет изучит творчество Noize MC и Oxxxymiron, глава СК Александр Бастрыкин лично поручил проверить деятельность этих российских музыкантов. Поводом для изучения творчества рэперов стало обращение инициативной группы патриотов. Когда я вижу сочетание слов «инициативная группа патриотов», конечно, хочется этих людей взять за ухо и оттаскать как следует, чтобы они не занимались стукачеством и доносительством, а занимались более мирными формами выражения своего патриотизма. Но, с другой стороны, хотя бы работники Следственного комитета, изучая творчество Noize MC и Оксимирона, послушают хорошую музыку, отличные стихи и, может быть, немножко повысят свой культурный уровень», - пояснил Кортнев.

При этом ранее блогер Дмитрий Якушев назвал обращение «группы патриотов» в СК вымышленным и «специально написанным в идиотской форме». Однако руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, в свою очередь, заявил о намерении обратиться к Бастрыкину с просьбой провести настоящую проверку, поскольку ещё одна проверка музыкантам «не помешает» и позволит им «быть в тонусе и не забывать, что они живут на территории РФ».

