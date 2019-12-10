Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, церемонию будет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви. Церемония начнется в 11:00.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования близким и родным экс-мэра, отметив, что Лужков сделал немало для развития православия.

Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, в результате экс-мэр скончался, не придя в себя после наркоза. Ему было 83 года.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Лужкова выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев, который в 2010 году отправил Лужкова в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

