«Ни шиша не показывают»: Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы

По его словам, поэтому так важны системы мониторинга и медицинские тест-системы, определяющие патогены и вид инфекции.

Он отметил, что на практике существующие тест-системы часто «ни шиша не показывают», даже при наличии у человека симптомов, что говорит о необходимости их совершенствовать.

Академик РАН, доктор медицинских наук Василий Акимкин сказал президенту, что квалифицированный врач должен поставить диагноз по симптомам, а затем назначить дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем.

«Ответ обтекаемый, я считаю», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».