«Ни шиша не показывают»: Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что от правильно поставленного диагноза зависит качество и сроки лечения, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, поэтому так важны системы мониторинга и медицинские тест-системы, определяющие патогены и вид инфекции.
Он отметил, что на практике существующие тест-системы часто «ни шиша не показывают», даже при наличии у человека симптомов, что говорит о необходимости их совершенствовать.
Академик РАН, доктор медицинских наук Василий Акимкин сказал президенту, что квалифицированный врач должен поставить диагноз по симптомам, а затем назначить дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем.
«Ответ обтекаемый, я считаю», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru