C августа в российских магазинах может подорожать хлеб
Российские хлебозаводы предупредили ритейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов, пишет «Коммерсант».
Как ожидается, это произойдет с августа из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. Так, маргарин подорожал на 38 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов, сахар — на 9 процентов.
Как говорят в Минсельхозе, цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне» - за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента. В министерстве не ждут «существенного повышения цен в дальнейшем», так как сырье дешевеет.
Цены в России растут практически на все товары, но быстрее всего дорожает самое необходимое. Об этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80%, капуста — почти на 89%, лук — на 35%. Морковь с начала года взлетела в цене на 152%.
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