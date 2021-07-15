От пирожных к хлебу: Союз потребителей фиксирует рост цен на всё

Цены в России растут практически на все товары, но быстрее всего дорожает самое необходимое. О этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Цена объективный показатель спроса и предложения. Мы видим, что они у нас растут абсолютно на всё. Больше и быстрее на товары (продовольственные и непродовольственные), которые нечем заменить. Кто любит пирожные, при нехватке средств перейдёт на кексы и печенье, не хватит на них – перейдёт на бублики и сушки. В конце концов, хлебом будет питаться, но его заменить уже нечем, также как крупы, растительное масло, макароны, молоко. Сюда же входят овощи, картофель. Есть набор продуктов, которые незаменимы и они дорожают быстрее всего», - отметил глава Союза потребителей России.

Росстат отмечает ускорение роста цен на ряд продуктов. Так, за последнюю неделю цены на капусту выросли на 4,2%, морковь — на 1,9%. С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80%, капуста — почти на 89%, лук — на 35%. Морковь с начала года взлетела в цене на 152%.

