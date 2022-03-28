«Бузова и Кока»: Yappy запустит монетизацию контента блогеров

В соцсети Yappy, которую называют российским аналогом TikTok, появится монетизация контента для блогеров, сообщает издание «Состав».

«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов», — сказал гендиректор Yappy Данила Овчаров.

По утверждению самой соцсети, российские блогеры массово регистрируются на этой площадке. Отмечается, что в Yappy уже зарегистрировались Ольга Бузова, Михаил Литвин, Егор Крид, ГлюкоZа и Клава Кока.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек непопулярность Yappy. По его мнению, российским аналогом TikTok «будут пользоваться три калеки».

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ФОТО: инстаграм Ольги Бузовой
ТЕГИ:БлогерыОльга БузоваСоцсети
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