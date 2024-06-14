Останина назвала заявление жертвы достаточным доказательством домашнего насилия

Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, призванный защитить жертв домашнего насилия, сообщает «Парламентская газета». Инициатива предусматривает, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Останина отметила, что положительно оценивает предложение.

«Я не знакома с инициативой, но поддержу, если она будет разработана и внесена в Госдуму. Плохо, когда правоохранители ждут трагического события, летального исхода и только после этого реагируют. Если взвесить все на весах, человеческая жизнь всегда дороже. Достаточным доказательством домашнего насилия является заявление жертвы, и это ее дело – когда обращаться за помощью. Если жертва видит, что обидчик перешел черту и человек аномально ведет себя – это уже повод для такого обращения», - заявила она.

В свою очередь клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН усомнился в том, что законопроект от партии ЛДПР поможет решить проблему.

«Работа как будто идет не в том направлении. Важна поддержка и просвещение людей. Можно делать что угодно, даже посадить обидчика на какое-то количество суток, но отношения в конкретной семье не изменятся. Любой может попасть в абьюзивные отношения с психологическим насилием, но жертвой человек становится только когда продолжает оставаться в этих отношениях. У нас сегодня нет законодательной необходимости проживать рядом с супругом или родственником. Большинство женщин остаются, поскольку думают, что имеют на это объективные причины: страх одиночества, отсутствие денежных средств, невозможность работать, маленькие дети на руках. Нужно работать над тем, чтобы человек научился преодолевать эти причины и уходил», - предложил он.