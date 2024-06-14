Останина назвала заявление жертвы достаточным доказательством домашнего насилия
Важно оперативно реагировать на сообщения о случаях домашнего насилия, жизнь человека дороже всего, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Достаточным доказательством домашнего насилия должно являться заявление жертвы, которое было предоставлено правоохранителям, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.
Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, призванный защитить жертв домашнего насилия, сообщает «Парламентская газета». Инициатива предусматривает, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Останина отметила, что положительно оценивает предложение.
«Я не знакома с инициативой, но поддержу, если она будет разработана и внесена в Госдуму. Плохо, когда правоохранители ждут трагического события, летального исхода и только после этого реагируют. Если взвесить все на весах, человеческая жизнь всегда дороже. Достаточным доказательством домашнего насилия является заявление жертвы, и это ее дело – когда обращаться за помощью. Если жертва видит, что обидчик перешел черту и человек аномально ведет себя – это уже повод для такого обращения», - заявила она.
В свою очередь клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН усомнился в том, что законопроект от партии ЛДПР поможет решить проблему.
«Работа как будто идет не в том направлении. Важна поддержка и просвещение людей. Можно делать что угодно, даже посадить обидчика на какое-то количество суток, но отношения в конкретной семье не изменятся. Любой может попасть в абьюзивные отношения с психологическим насилием, но жертвой человек становится только когда продолжает оставаться в этих отношениях. У нас сегодня нет законодательной необходимости проживать рядом с супругом или родственником. Большинство женщин остаются, поскольку думают, что имеют на это объективные причины: страх одиночества, отсутствие денежных средств, невозможность работать, маленькие дети на руках. Нужно работать над тем, чтобы человек научился преодолевать эти причины и уходил», - предложил он.
По словам собеседника НСН, обращения к правоохранителям в подобных случаях часто могут усугубить ситуацию.
«Женщине в отношениях не к кому обратиться. Она может пойти в полицию, если ее ударили, но это только разозлит обидчика. Есть выбор уйти или остаться. Если человек любым способом заявляет о психологическом насилии, даже пишет об этом на форуме, это говорит о намерениях решить проблему. А если женщина молчит – это попытка вообще не думать о ситуации. Таких женщин в семьях очень много. Они даже себе не могут признаться, что находятся в отношениях, в которых над ними издеваются. Потому что в этом случае нужно уходить из отношений, а они не готовы к этому», - заключил он.
Ранее депутат Ярослав Нилов предложил ввести в КоАП статью «Преследование», где будут прописаны штрафы в две-три тысячи рублей или арест на срок до 15 суток за «систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий». Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», что если человек получает сообщения от преследователя, это можно учесть в суде, а преследования в офлайне доказать практически невозможно.
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