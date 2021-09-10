«Оргазм, борода и носороги-перевертыши». В США вручили Шнобелевскую премию
Американские биологи выяснили, что борода на 37% снижает урон от ударов, а Сюзан Шётц из Швеции вместо благодарственной речи пришлось мурлыкать, урчать, визжать и изображать другие звуки кошек.
В США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии, лауреатами которой стали ученые, изучавшие силу бороды, воздух в кинотеатрах, ожирение у политиков, связь оргазма с насморком, перевернутых носорогов и другие важные темы.
Пародия на Нобелевскую премию, учрежденная журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году под аутентичным названием «Ig Nobel Prize» (постыдный приз), была в России переименована в «Шнобелевскую». Премия вручается в 10 номинациях «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».
Премию мира-2021 получили американские биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер, проверявшие гипотезу влияния кулачного боя на «эволюцию человеческих волос на лице».
Их исследование, проведенное с помощью черепа и овечьей шерсти, доказало, что наличие бороды на 37% снижает урон от ударов, а значит сыграло важную роль в эволюции и выживании.
Шнобелевскую премию по экономике получил профессор украинского происхождения Павел Блаватский, изучавший влияние ожирения у политиков на коррупцию.
Премию по медицине получили ученые из Германии, Турции и Великобритании, доказавшие, что половые акты и оргазмы защищают от насморка не хуже лекарств.
Премия по физике досталась авторам исследования, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом.
В номинации «Транспорт» Шнобелевскую премию получили ученые, которые 12 раз поднимали носорогов с помощью крана, чтобы проверить, как разные способы «подвески» влияют на их метаболизм и дыхание. Оказалось, что лучший способ транспортировки носорогов – вниз головой.
Премии по биологии была удостоена Сюзан Шётц из Швеция, которая провела «анализ различных вариантов мурлыканья, мяуканья, урчания, визгов, стонов, шипения» и других способов общения кошек с людьми. Вместо благодарственной речи ее попросили воспроизвести все эти звуки, отмечает ТАСС.
Премию по химии получила международная группа, изучавшая, как меняются запахи в кинотеатрах, в зависимости от того, какого рода сцены видят зрители.
Главным призом Шнобелевской премии является купюра в 10 триллионов зимбабвийских долларов, стоимость которой примерно равна одному доллару США. Тем не менее, этот приз каждый год манит ученых со всего мира, фантазия которых не иссякает не ради денег, а ради науки.
В 2020 году премию мира получили дипломаты из Индии и Пакистана, за то, что тайком посреди ночи звонили друг другу в дверные звонки, а потом убегали.
В числе других лауреатов оказались ученые, исследовавшие звуки аллигаторов, подышавших гелием, способность ножа из замороженного кала резать мясо, связь нарциссизма с формой бровей, дискомфорт от жевания и арахнофобию у энтомологов.
В частности, американский антрополог Метин Эрен проверял достоверность легенды из фольклора инуитов о человеке, у которого отняли все имущество, а он в сильный мороз сходил по-большому и изготовил из этого материала нож, которым убил охранявшую его собаку. Правда, оказалось, что в реальной жизни такая схема не работает, и такой нож не режет, а только пачкает мясо.
«Шнобелевскую премию» по медицине в прошлом году получили лидеры девяти стран, в том числе США, России, Великобритании и Белоруссии. Ее вручили «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
При этом Александр Лукашенко удостоился особой номинации, в чем обошел и Владимира Путина, и Дональда Трампа. А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разочаровал журналистов, признавшись, что ничего не знает ни о самой премии, ни о том, кто ее присуждает.
В 2019 году лауреатами «Шнобеля» стали авторы не менее захватывающих исследований.
Премию мира получили ученые, изучавшие, какую часть тела приятнее всего чесать. Оказалось, что это лодыжки и спина. Благодаря другим лауреатам мир узнал, что магнитные свойства мертвых тараканов сильнее, чем у живых, а самыми грязными в мире являются румынские бумажные деньги, на которых больше всего опасных бактерий. Премию по физике получила группа ученых, объяснивших, почему вомбаты какают кубиками.
В 2013 году лауреатом «Шнобелевской премии» также становился президент Белоруссии Александр Лукашенко, запретивший в стране публичные аплодисменты. Правда, эту награду он разделил с минской милицией, умудрившейся задержать за аплодисменты однорукого инвалида, напоминает BBC.
Из-за пандемии второй год подряд премия вручалась дистанционно, по видеосвязи. Все остальное было как обычно. Ведущим церемонии был главный редактор журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрамс, а вручали ее настоящие нобелевские лауреаты.
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