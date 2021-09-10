«Оргазм, борода и носороги-перевертыши». В США вручили Шнобелевскую премию

Премию мира-2021 получили американские биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер, проверявшие гипотезу влияния кулачного боя на «эволюцию человеческих волос на лице».

Их исследование, проведенное с помощью черепа и овечьей шерсти, доказало, что наличие бороды на 37% снижает урон от ударов, а значит сыграло важную роль в эволюции и выживании.

Шнобелевскую премию по экономике получил профессор украинского происхождения Павел Блаватский, изучавший влияние ожирения у политиков на коррупцию.

Премию по медицине получили ученые из Германии, Турции и Великобритании, доказавшие, что половые акты и оргазмы защищают от насморка не хуже лекарств.

Премия по физике досталась авторам исследования, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом.

В номинации «Транспорт» Шнобелевскую премию получили ученые, которые 12 раз поднимали носорогов с помощью крана, чтобы проверить, как разные способы «подвески» влияют на их метаболизм и дыхание. Оказалось, что лучший способ транспортировки носорогов – вниз головой.

Премии по биологии была удостоена Сюзан Шётц из Швеция, которая провела «анализ различных вариантов мурлыканья, мяуканья, урчания, визгов, стонов, шипения» и других способов общения кошек с людьми. Вместо благодарственной речи ее попросили воспроизвести все эти звуки, отмечает ТАСС.

Премию по химии получила международная группа, изучавшая, как меняются запахи в кинотеатрах, в зависимости от того, какого рода сцены видят зрители.

Главным призом Шнобелевской премии является купюра в 10 триллионов зимбабвийских долларов, стоимость которой примерно равна одному доллару США. Тем не менее, этот приз каждый год манит ученых со всего мира, фантазия которых не иссякает не ради денег, а ради науки.