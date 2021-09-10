Секс против насморка и полеты носорогов. Названы лауреаты «Шнобелевской премии»
31-я церемония вручения Шнобелевской премии состоялась онлайн накануне. Лауреатами стали ученые из 24 стран. В награду они получили банкноту в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Причем из-за того, что вручение проходило онлайн, они должны были скачать купюру, естественно, фальшивую, и распечатать сами.
«Шнобелевку» по медицине получили ученые из университетской клиники Гейдельберга, которые доказали, что оргазм может прочистить заложенный нос не хуже, чем сосудосуживающие препараты. Ученые исследовали, как меняется заложенность носа у пациентов с хроническим насморком до и после секса, а также после приема препаратов, призванных очистить нос, и получили сопоставимые результаты.
В номинации «Транспорт» премии удостоились исследователи, которые 12 раз поднимали носорогов с помощью крана, чтобы проверить, как лучше перевозить животное. Они выясняли, как разные способы «подвески» влияют на метаболизм носорогов и их дыхание. В итоге они пришли к выводу, что лучший способ транспортировки – вниз головой.
А Шнобелевская премия мира в этом году досталась ученым, которые решили проверить гипотезу, что борода появилась у мужчин как средство защиты от ударов в лицо. Причем их эксперименты показали, что борода действительно снижает риск перелома челюсти при ударе.
Как сообщают организаторы, всего было вручено десять премий.
Премию вручают за научные исследования, которые «сначала заставляют рассмеяться, а потом задуматься». Организаторы отмечают, что, несмотря на кажущуюся сомнительность, многие разработки имеют большую научную ценность.
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