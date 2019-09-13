Магнитные тараканы и излечивающая пицца. В США раздали Шнобелевские премии

Ежегодная церемония награждения Шнобелевской премии 2019 года за сомнительные научные исследования прошла в Гарвардском театре Сандерс. Награда досталась 10 командам. Приз за каждую номинацию традиционно составил 10 трлн зимбабвийских долларов, пишет The Guardian.

В частности, за достижения в области медицины премию вручили итальянцу Сильвано Галлус, который утверждает, что пицца, приготовленная в Италии, излечивает от некоторых заболеваний, отмечают «Известия».

В номинации «Экономика» победителем стали специалисты из Турции, Нидерландов и Германии, которые выяснили, что американские доллары и румынские леи являются самыми грязными купюрами в мире, передает life.ru.

Также среди победителей создатели устройства для смены подгузников у детей, ученые, пытавшиеся выяснить, доставляют ли человеку приятные ощущения щекотка и чесание; а также специалисты, утверждающие, что обучать студентов-медиков нужно при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак, сообщает Москва 24.

Шнобелевская премия прошла в 29-й раз.

