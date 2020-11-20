Пашинян ответит за все! В Ереване готовят новую власть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут «здоровые силы». Алиев обратился к народу в пятницу. По его словам, «сейчас в Армении глубокий внутренний кризис».

Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян рассказал НСН, что республика нуждается в новых лицах, нацеленных на союз с Россией.

«Комментировать подобные заявления со стороны президента Азербайджана я бы не хотел. Но со своей стороны отмечу, что будущие переговоры, которые должны состояться по статусу Нагорного Карабаха требуют абсолютно новых лиц и новых переговорщиков, как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. Та атмосфера, которая сложилась, где оскорбляли друг друга, неприемлема. Нынешние власти проиграли все. Новые люди должны быть безоговорочно нацелены на союз с Россией. Отношения с Россией должны развиваться настолько, насколько они возможны. А Армения должна будет развивать свои отношения с другими странами настолько, насколько они не вредят развитию отношений с Россией. По этому принципу будет руководствоваться новая власть в Армении», - отметил он.

Саркисян добавил, что нынешний премьер-министр Никола Пашинян вынужден будет ответить за свое бездействие, которое привело к неудаче в нагорнокарабахском конфликте.