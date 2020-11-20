Пашинян ответит за все! В Ереване готовят новую власть
Председатель Демократической партии Армении в эфире НСН заявил, что новое правительство должно быть безоговорочно ориентировано на союз с Россией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут «здоровые силы». Алиев обратился к народу в пятницу. По его словам, «сейчас в Армении глубокий внутренний кризис».
Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян рассказал НСН, что республика нуждается в новых лицах, нацеленных на союз с Россией.
«Комментировать подобные заявления со стороны президента Азербайджана я бы не хотел. Но со своей стороны отмечу, что будущие переговоры, которые должны состояться по статусу Нагорного Карабаха требуют абсолютно новых лиц и новых переговорщиков, как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. Та атмосфера, которая сложилась, где оскорбляли друг друга, неприемлема. Нынешние власти проиграли все. Новые люди должны быть безоговорочно нацелены на союз с Россией. Отношения с Россией должны развиваться настолько, насколько они возможны. А Армения должна будет развивать свои отношения с другими странами настолько, насколько они не вредят развитию отношений с Россией. По этому принципу будет руководствоваться новая власть в Армении», - отметил он.
Саркисян добавил, что нынешний премьер-министр Никола Пашинян вынужден будет ответить за свое бездействие, которое привело к неудаче в нагорнокарабахском конфликте.
«Пашинян стремится сохранить власть. Он понимает, что будет отвечать по всей строгости закона за все то, что он не сделал. Не сделано было очень многое, поэтому получен такой результат. Даже когда Россия предлагала провести антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, правительство и премьер-министр Армении официально не обратились к России. Хотя были заявления и Нарышкина, и Лаврова, и Затулина и так далее. У нас есть предположение, что это было сделано сознательно, а не по недомыслию. Так что ему придется отвечать», - уточнил он.
Собеседник НСН заявил, что народ в Армении находится в нестабильном настроении. Для того, чтобы общество приняло идею более тесного сотрудничества с Россией, нужно время и понятная политическая программа.
«Сейчас, к сожалению, общество в раздрае в Армении. Пока мы не можем сказать, что подавляющее большинство объединены вокруг совмещения национальных интересов Армении и России. Поэтому, на мой взгляд, нужно время, чтобы определить, каким образом изменить ситуацию, каким образом сформировать новое политическое руководство Армении. Нужно определить курс Армении как минимум на 20-40 лет. Нужна новая программа, которая должна быть понятна народу, которая не будет повторять прежние ошибки и будет сопряжена с союзом с Россией. Но мы не должны надеяться, что Россия все сделает за нас. Речь о том, что национальные интересы Армении совпадают с национальными интересами России и наоборот», - уточнил Саркисян.
С 10 ноября в зоне многолетнего конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вступило в силу трехстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы, в связи с чем армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Ишхан Сагателян заявил, что нужно «спасти проданные предательством наши земли».
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