«Соавторы предательства». На что готов Пашинян ради власти?
Директор Института Кавказа в Ереване в эфире НСН рассказал, чем обусловлена масштабная перестановка в правительстве Армении.
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны Давида Тонояна. Новым главой военного ведомства назначен Вагаршак Арутюнян. Также Саркисян назначил нового главу МЧС Армении - им стал Андраник Пилоян, сменивший на этом посту Феликса Цолакяна. Кроме того, указом президента Заруи Батоян освобожден с должности министра труда и социальных вопросов, а его место занял Месроп Аракелян.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что масштабной отставкой министров премьер страны Никола Пашинян пытается удержать свое кресло.
«Смену министров премьер анонсировал, он говорил, что будет менять значительное количество министров, речь шла, кажется, даже о 80%. Это связано с политическим моментом, чтобы остаться у власти, нужно каким-то образом обновить кабинет. Видимо, логика такая. Это касается и министра обороны. Была война, и она не закончилась победой Карабаха. Очевидно, какие-то недостатки были найдены и в армейских структурах, поэтому меняется и министр обороны», - заявил он.
Вагаршак Арутюнян уже занимал пост министра обороны в 1999—2000 годах. В 2020 году Арутунян стал главным советником Пашиняна, уточнил собеседник НСН.
«Арутюнян - профессионал, начинал свою службу еще в советское время, проходил службу в военно-морских войсках. Он служил в Армении с самого достижения независимости. Во время карабахской войны был представителем в Москве. Он прошел полный курс обучения в советской, а позже в российской системе обучения военнослужащих вплоть до академии Генерального штаба. Он генерал, был короткое время министром обороны. Известен как серьезный профессионал, был в последнее время главным советником Пашиняна, очевидно, занимаясь вопросами, связанными с военной подготовкой», - рассказал политолог.
Ранее бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян призвал соотечественников отказываться от должностей, предлагаемых премьером страны Пашиняном.
Он заявил, что Пашинян после ряда отставок в правительстве и силовых структурах предлагает должности вполне заслуженным людям. Ванецян предостерег их от принятия этих предложений, так как они иначе «станут соавторами его предательства».
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