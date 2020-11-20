«Соавторы предательства». На что готов Пашинян ради власти?

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны Давида Тонояна. Новым главой военного ведомства назначен Вагаршак Арутюнян. Также Саркисян назначил нового главу МЧС Армении - им стал Андраник Пилоян, сменивший на этом посту Феликса Цолакяна. Кроме того, указом президента Заруи Батоян освобожден с должности министра труда и социальных вопросов, а его место занял Месроп Аракелян.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что масштабной отставкой министров премьер страны Никола Пашинян пытается удержать свое кресло.

«Смену министров премьер анонсировал, он говорил, что будет менять значительное количество министров, речь шла, кажется, даже о 80%. Это связано с политическим моментом, чтобы остаться у власти, нужно каким-то образом обновить кабинет. Видимо, логика такая. Это касается и министра обороны. Была война, и она не закончилась победой Карабаха. Очевидно, какие-то недостатки были найдены и в армейских структурах, поэтому меняется и министр обороны», - заявил он.

Вагаршак Арутюнян уже занимал пост министра обороны в 1999—2000 годах. В 2020 году Арутунян стал главным советником Пашиняна, уточнил собеседник НСН.