Онищенко раскритиковал введение жестких ограничений по коронавирусу

Парламентарий считает, что каждый отдельный случай требует разбирательства. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.

«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — цитирует академика Газета.ru.

Онищенко убежден в пагубности новых жестких мер ограничений для здоровья людей и экономики.

Ранее председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин.

«Экономика России может не выдержать повторной остановки производства и деятельности компаний. Из-за цены на нефть и роста курса доллара многие компании оказались на грани выживания», - сказал представитель бизнеса.



