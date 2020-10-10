Онищенко раскритиковал введение жестких ограничений по коронавирусу
Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает недопустимыми введение жестких ограничений по COVID-19, какие действовали весной 2020 года. Об этом информирует ТАСС.
Парламентарий считает, что каждый отдельный случай требует разбирательства. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.
«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — цитирует академика Газета.ru.
Онищенко убежден в пагубности новых жестких мер ограничений для здоровья людей и экономики.
Ранее председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин.
«Экономика России может не выдержать повторной остановки производства и деятельности компаний. Из-за цены на нефть и роста курса доллара многие компании оказались на грани выживания», - сказал представитель бизнеса.
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