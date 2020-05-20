Онищенко оценил вероятность появления нового коронавируса
Новая коронавирусная инфекция может появиться через десять лет. Этого не исключил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет ТАСС. Он обратил внимание на цикличность появления вспышек подобных инфекций.
Онищенко напомнил, что в 2002 году была зафиксирована вспышка SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония), а в 2012 году — эпидемия MERS (ближневосточный респираторный синдром), отмечает RT.
Между тем, ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов заявил, что снижение суточного прироста числа заражений коронавирусом в России не является поводом для отмены режима самоизоляции.
«Смягчения ограничений не будет до 31 числа. Мы будем настаивать, чтобы не было снятия ограничений, потому что нет оснований для смягчения. Положительная динамика — это не основание для смягчения, а наоборот нужно удержать эту положительную динамику», - подчеркнул Викулов.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что к началу июня не удастся отменить все ограничения, а где-то меры и вовсе будут усилены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru