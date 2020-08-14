Онищенко назвал безответственным лечение коронавируса радиацией

«Медицина обеспечивает от 20% до 30% радиационной нагрузки на людей. А мы сейчас еще компьютерной томографией увлекаемся. Чтобы пролечить человека, надо сделать два-три КТ. Это излишне, дополнительная нагрузка. Радиация влияет на все живое, в том числе и на коронавирус. Но нужно понимать, от чего мы больше получим вреда – от дополнительной радиационной нагрузки или от вируса. Любая методика должна пройти испытания. Но облучать организм – с таким же успехом можно и грипп лечить. Применять эту идею как лечебное средство сегодня безответственно», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что коронавирус, безусловно, вызывает опасение, но нужно особое внимание уделить гриппу, потому что ущерб от этого заболевания гораздо выше.

