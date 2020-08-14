Онищенко назвал безответственным лечение коронавируса радиацией
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказался против такого лечения коронавируса.
Лечить коронавирус предложили с помощью лучевой терапии. Как пишет «Коммерсант», медики из США и Канады пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей могут способствовать более эффективному лечению от COVID. По их данным, пациенты с коронавирусом, которые проходили такую терапию, вылечились за три дня, а с обычным лечением - за двенадцать.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказался против такого лечения коронавируса.
«Медицина обеспечивает от 20% до 30% радиационной нагрузки на людей. А мы сейчас еще компьютерной томографией увлекаемся. Чтобы пролечить человека, надо сделать два-три КТ. Это излишне, дополнительная нагрузка. Радиация влияет на все живое, в том числе и на коронавирус. Но нужно понимать, от чего мы больше получим вреда – от дополнительной радиационной нагрузки или от вируса. Любая методика должна пройти испытания. Но облучать организм – с таким же успехом можно и грипп лечить. Применять эту идею как лечебное средство сегодня безответственно», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что коронавирус, безусловно, вызывает опасение, но нужно особое внимание уделить гриппу, потому что ущерб от этого заболевания гораздо выше.
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