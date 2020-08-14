Больных коронавирусом предложили облучить радиацией
Учёные предложили лечить коронавирус при помощи радиотерапии. Так, специалисты из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде, заявили о возможности снизить смертность от пневмонии на 20%, используя низкие дозы рентгеновских лучей. Отмечается, что проведённые на животных испытания показали, что острая фаза заболевания может быть сокращена в два раза, пишут «Известия».
Американские врачи уже испытали эту методику на 10 пациентах с коронавирусом и, получившие такое лечение пациенты, выздоравливали в четыре раза быстрее: за 3 дня, тогда как остальные за 12.
Позже вышла статья, в которой указывалось на возможные побочные последствия такой терапии. Дело в том, что, даже в низких дозах, лучевая терапия негативно сказывается на иммунитете. Российские учёные поддержали мнение, что перед применением этой терапии на людях, необходимо провести длительные её испытания на животных.
«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», - сообщила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.
Ранее стало известно, что только четверть российских врачей, доверяют новой российской вакцине от коронавируса. Такие результаты дал опрос, проведённый сервисом «Справочник врача», который прошли 3000 медиков и только около 25% из них согласились сделать себе прививку от COVID-19, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
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