Больных коронавирусом предложили облучить радиацией

Позже вышла статья, в которой указывалось на возможные побочные последствия такой терапии. Дело в том, что, даже в низких дозах, лучевая терапия негативно сказывается на иммунитете. Российские учёные поддержали мнение, что перед применением этой терапии на людях, необходимо провести длительные её испытания на животных.

«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», - сообщила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.

Ранее стало известно, что только четверть российских врачей, доверяют новой российской вакцине от коронавируса. Такие результаты дал опрос, проведённый сервисом «Справочник врача», который прошли 3000 медиков и только около 25% из них согласились сделать себе прививку от COVID-19, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

