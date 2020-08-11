Число заражений коронавирусом в мире превысило 20 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20 млн, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса. Антилидерами стали США — 5,1 млн; Бразилия — 3,1 млн; Индия — 2,2 млн; Россия занимает четвертое место по числу заболевших и 11-е — по смертям.

Как уточняют «Известия», больше всего умерших от коронавируса в США (163 тыс.), Бразилии (102 тыс.), Мексике (52 тыс.), Великобритании (47 тыс.) и Индии (44 тыс.).

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Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что COVID-19, безусловно, вызывает опасение, но нужно особое внимание уделить гриппу, потому что ущерб от этого заболевания гораздо выше.

«Коронавирусом за семь месяцев заболело только 20 миллионов. А гриппом в год до 900 миллионов болеет», - добавил Онищенко.

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ФОТО: pixabay.com
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