Число заражений коронавирусом в мире превысило 20 млн

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что COVID-19, безусловно, вызывает опасение, но нужно особое внимание уделить гриппу, потому что ущерб от этого заболевания гораздо выше.

«Коронавирусом за семь месяцев заболело только 20 миллионов. А гриппом в год до 900 миллионов болеет», - добавил Онищенко.

