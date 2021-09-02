Оговорку Путина на уроке истории назвали неслучайной

В Российском движении школьников (РДШ) допускают, что президент России Владимир Путин мог специально оговориться, назвав Северную войну Семилетней, проверяя таким образом знания школьников, сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», - сказала агентству председатель регионального отделения РДШ в Коми Ольга Медведева.

«Никакая не наглость»: Песков прокомментировал инцидент с поправившим Путина школьником

Как сообщалось, 1 сентября Путин оговорился в ходе открытого урока истории в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I.

Ошибку президента заметил школьник из Воркуты Никанор Толстых, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».

Позже директор воркутинской школы № 35 Юлия Рябцева назвала наглым поступок Толстых и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за Никанора, заявив, что в Кремле не согласны с позицией директора школы. Кроме того, он напомнил, что Путин поблагодарил ученика за поправку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШколаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры