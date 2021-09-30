В России выявили 23 888 случаев COVID-19 за сутки

В России подтвердили 23 888 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее стало известно о 22 430 заболевших, напоминает RT.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216), сообщает «Свободная пресса».

С начала пандемии в России зарегистрировали 7 511 026 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 18 826 пациентов, число выздоровевших с начала пандемии россиян составляет 6 672 767.

В минувшие сутки медики зарегистрировали 867 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего от новой инфекции скончались 207 255 человек.

