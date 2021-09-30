В России выявили 23 888 случаев COVID-19 за сутки
В России подтвердили 23 888 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее стало известно о 22 430 заболевших, напоминает RT.
Больше всего случаев заражения выявили в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216), сообщает «Свободная пресса».
С начала пандемии в России зарегистрировали 7 511 026 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 18 826 пациентов, число выздоровевших с начала пандемии россиян составляет 6 672 767.
В минувшие сутки медики зарегистрировали 867 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего от новой инфекции скончались 207 255 человек.
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Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
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