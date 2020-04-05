Роспотребнадзор определит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор планирует определить число российских граждан, которые обладают иммунитетом к коронавирусу, заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы Роспотребнадзора, исследование будет проводится как в Москве и Московской области, где было отмечено наибольшее распространение инфекции, так и в тех местах, где случаев заражения выявлено не было.
Соответствующие данные и их анализ будет готов не ранее, чем через десять дней после начала тестирования.
Ранее Анна Попова заявила, что предпринятые в России меры позволили не допустить взрывного роста заражения коронавирусной инфекцией. А также призвала и дальше соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить распространение коронавируса.
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