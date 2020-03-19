Новости за ночь: В России хотят усилить меры по борьбе с распространением коронавируса
Российские власти готовят новые ограничительные меры, благодаря которым можно будет оставить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом рассказал РИА Новости источник в правительстве. По его словам, меры могут показаться избыточными, однако ученые уверены, что они эффективны.
Речь идет об отмене или сокращении массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных. Работодателей по возможности попросят перевести работников на удаленный режим работы. В помещениях предприятий и ведомств будет проводиться дезинфекция, пишет «Газета.ру».
При появлении симптом ОРВИ россиян будут просить вызвать врача и оставаться дома, отмечает РИА ФАН.
Все эти меры уж приняты в Москве, а также еще ряде городов. Однако правительство обсуждает вопрос их распространения на территорию всей страны, передает Ura.ru.
На данный момент известно о 147 заразившихся новым коронавирусом в России.
Ученикам российских школ, на время закрытия учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса, необходимо ограничить посещение кафе, кинотеатров и развлекательных центров. Об этом в своём Twitter написал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, он считает, что родителей детей-нарушителей нужно наказывать рублём.
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