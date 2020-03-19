В Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве
Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве вводится комендантский час. Отмечалось, что соответствующий приказ отдал глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Минобороны эти сообщения назвали «грубо слепленной фальшивкой». По мнению ведомства, эта информация вбрасывается из соседних стран. В министерстве подчеркнули, что таких приказов "не может быть в принципе" и ВС РФ работают штатно.
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