В Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве вводится комендантский час. Отмечалось, что соответствующий приказ отдал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Минобороны эти сообщения назвали «грубо слепленной фальшивкой». По мнению ведомства, эта информация вбрасывается из соседних стран. В министерстве подчеркнули, что таких приказов "не может быть в принципе" и ВС РФ работают штатно.

