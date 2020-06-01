Новости за ночь: Санатории с медлицензией открываются для туристов

25 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что 1 июня правительство начнет «системно и аккуратно» снимать ограничения. По его словам, задача правительства – «безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета». По его словам, сначала будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим кабмин разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли - это отели, курорты, пляжи и круизы.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.

«Если внутренний рынок начнет функционировать в начале лета и не будет очередной вспышки коронавируса, открытие выездного рынка надо синхронизировать с открытием авиасообщения. Иначе будет происходить искусственное смещение в сторону самостоятельного туризма. И соблюдать требования санитарно-эпидемиологической защиты будет еще сложнее, чем в организованном секторе», - отметил он.

