Новости за ночь: Санатории с медлицензией открываются для туристов
Часть санаториев готовится принять первых туристов после двухмесячного перерыва. В соответствии с планом перезапуска внутреннего туризма в этот понедельник, 1 июня, могут открыться санатории, имеющие медицинскую лицензию, Однако лишь небольшая часть подобных объектов готова принимать туристов с первого дня лета. Напомним, отели, санатории и другие объекты размещения в регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции прекратили заселять гостей с 28 марта. Также закрылась и вся инфраструктура, необходимая для туризма - музеи, парки, памятники, кафе, рестораны, торговые центры и другие объекты.
25 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что 1 июня правительство начнет «системно и аккуратно» снимать ограничения. По его словам, задача правительства – «безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета». По его словам, сначала будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим кабмин разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли - это отели, курорты, пляжи и круизы.
Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.
«Если внутренний рынок начнет функционировать в начале лета и не будет очередной вспышки коронавируса, открытие выездного рынка надо синхронизировать с открытием авиасообщения. Иначе будет происходить искусственное смещение в сторону самостоятельного туризма. И соблюдать требования санитарно-эпидемиологической защиты будет еще сложнее, чем в организованном секторе», - отметил он.
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