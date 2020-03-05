Ранее Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» рассказал историю одной из своих прихожанок, которая не пустила семилетнюю дочь в школу, поручив заниматься младенцем.

«Это же вaжнее — семилеточку нaучить обходиться с ребенком, a не читaть и писaть», - заявил протоиерей. В школе, по мнению Смирнова, девочку ничему не учат, «кроме зaвисти, скверных слов и хaмствa учителям».

Легойда заявил, что из-за неверной трактовки в СМИ люди сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для девочек. Представитель РПЦ призвал послушать эфир и убедиться, что Смирнов всего лишь рассказывал конкретную историю о знакомой ему девочке.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН также призвала не воспринимать слова Смирнова буквально. По её мнению, таким «напоминанием философа» священник хотел выразить озабоченность тем, что женщины слишком увлечены карьерой.

Ранее Дмитрий Смирнов был вынужден объясняться за резкое сравнение гражданских жён с «бесплатными проститутками». Протоиерей заявил, что его слова подслушали, слили и переврали.

