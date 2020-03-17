Новости за ночь: Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свой «рецепт» борьбы с коронавирусом. На встрече с назначенными на различные должности чиновниками он посоветовал им сходить в сухую сауну, передает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.
По словам Лукашенко, китайцы сказали, что вирус погибает при +60 градусах.
Кроме того, белорусский лидер рекомендовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус», - добавил президент.
Стоит отметить, что специалисты не советуют употреблять спиртные напитки с целью профилактики простудных и вирусных заболеваний. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснял, что при таких болезнях возрастает нагрузка на сердце, и алкогольный удар оно может не выдержать.
В условиях распространения коронавируса в Европе Белоруссия не закрывала границы, однако так поступили все соседи этой страны. В понедельник границу с Белоруссией закрыла Россия, что вызвало вопросы у Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии спокойная эпидемиологическая обстановка, а Россия якобы «вся полыхает от коронавируса». В ответ правительство РФ обвинило Минск в невыполнении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
В Белоруссии к пятнице было 27 случаев заражения. К понедельнику власти заявили, что больных уже 36.
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