Новости за ночь: Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни

11 декабря 201907:44

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал скончавшегося накануне экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «другом Чечни».

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«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни», — написал Кадыров, вспомнив о помощи, которую Лужков оказывал чеченским деятелям культуры, литературы и искусства. Кроме того, заявил глава Чечни, бывший столичный градоначальник посещал Грозный в послевоенные годы, а также поддерживал строительство одной из первых школ послевоенного времени.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене после операции на сердце. Юрию Лужкову было 84 года. Похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище столицы.

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ФОТО: РИА Новости
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