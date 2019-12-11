Новости за ночь: Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни

«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни», — написал Кадыров, вспомнив о помощи, которую Лужков оказывал чеченским деятелям культуры, литературы и искусства. Кроме того, заявил глава Чечни, бывший столичный градоначальник посещал Грозный в послевоенные годы, а также поддерживал строительство одной из первых школ послевоенного времени.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене после операции на сердце. Юрию Лужкову было 84 года. Похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище столицы.