Новости за ночь: Трамп рассказал об «очень хорошей» встрече с Лавровым
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «очень хорошей», пишет RT.
«Только что былa очень хорошaя встречa с министром инострaнных дел Сергеем Лaвровым и предстaвителями России», — написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.
Он упомянул, что в ходе встречи были затронуты различные вопросы, включая повестку, связанную с торговлей. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана, Северной Кореи, договор о РСМД, контроль над ядерными вооружениями, а также «вмешательство» в выборы, сообщает РИА ФАН.
«С нетерпением ждем продолжения нaшего диaлога в ближaйшем будущем!», — написал Трамп в своем Twitter, уточняет Свободная Пресса.
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