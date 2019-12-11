Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в интервью журналу The New Yorker, признал, что сюжет об истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing над Донбассом, был ошибкой.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил то, что так легко опровергнуть, он ответил, что это была простая ошибка: „Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно“», — цитирует Ura.ru слова автора материала.

Сюжет, о котором идет речь, вышел в эфир в ноябре 2014 года. Информация преподносилась, как будто в распоряжении журналистов оказались фото с иностранного спутника-шпиона, на котором виден момент атаки «точно не российского» истребителя на малазийский авиалайнер.

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом в июле 2014 года. В результате погибли 298 человек. По предварительным данным, самолет был сбит ракетой. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, международная следственная группа заявила о причастности к катастрофе России. Москва же все обвинения отрицает.