Дело в сроках: Онищенко оценил запрет на уничтожение санкционных продуктов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил законодательно запретить уничтожение конфискованных, санкционных или изъятых из обращения продуктов питания, признанных пригодными для употребления. По его словам, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд.

«Там есть разные варианты. Если продукты питания имеют все параметры годности, имеют все разрешительные документы, кроме того, что они ввезены по таможенным правилам незаконно – это один случай. А если это просроченные продукты питания, что было очень часто в 90-е годы, когда просто завозили заведомо испорченные продукты – это другое дело. Здесь, конечно, должна быть избирательность. Уничтожение продуктов питания удобно для тех, кому нужно принимать решение. Если речь идет о продуктах питания, у которых есть все разрешительные документы и известно их происхождение, что очень важно, то это одно дело», - сказал Онищенко.

По его словам, когда достоверно неизвестно происхождение продуктов питания, они всегда несут риск для здоровья граждан.