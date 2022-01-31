Дело в сроках: Онищенко оценил запрет на уничтожение санкционных продуктов
Просроченные и некачественные продукты не должны попасть в Россию после запрета уничтожать конфискованное - кому-то придется отвечать за их допуск, заявил экс-глава Роспотребнадзора.
Профессиональные структуры должны будут готовы взять на себя ответственность за запрет на уничтожение конфискованных продуктов питания, необходимо будет контролировать их качество и безопасность для людей, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил законодательно запретить уничтожение конфискованных, санкционных или изъятых из обращения продуктов питания, признанных пригодными для употребления. По его словам, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд.
«Там есть разные варианты. Если продукты питания имеют все параметры годности, имеют все разрешительные документы, кроме того, что они ввезены по таможенным правилам незаконно – это один случай. А если это просроченные продукты питания, что было очень часто в 90-е годы, когда просто завозили заведомо испорченные продукты – это другое дело. Здесь, конечно, должна быть избирательность. Уничтожение продуктов питания удобно для тех, кому нужно принимать решение. Если речь идет о продуктах питания, у которых есть все разрешительные документы и известно их происхождение, что очень важно, то это одно дело», - сказал Онищенко.
По его словам, когда достоверно неизвестно происхождение продуктов питания, они всегда несут риск для здоровья граждан.
«За это на себя должны взять профессиональную ответственность те структуры, которые за это отвечают. Как те, которые контролируют и дают заключение по качеству этих продуктов, их безопасности для людей, так и те, которые отвечают за силовую составляющую. Условно, я украл где-то и привез что-то большой партией. Здесь должно быть не то, не другое, а должна быть избирательность. Безусловно, учитывая, что на сегодняшний день планета голодает, и это признается в том числе и на уровне ООН, - это, конечно, неправильно [уничтожать продукты - прим НСН], но очень удобно тем, кто боится принять на себя решение», - резюмировал Онищенко.
В Роспотребнадзоре подобную инициативу выдвигали несколько лет назад. В ведомстве ее объясняли борьбой с утилизацией отходов, но в Минсельхозе на тот момент такой запрет не поддержали. В министерстве заявили, что импортная продукция ввозится в Россию в сопровождении поддельных документов, поэтому ее употребление в пищу может угрожать жизни и здоровью граждан.
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