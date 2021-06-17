«Не спилили вовремя – и деревья сменили пол». Кто виноват в обилии тополиного пуха

По его словам, посадка тополей сама по себе не являлась бы проблемой, если бы деревья вовремя спилили.

«У всех тополей мужские растения дают пыльцу, а женские дают пух, внутри которого семена. Когда сажали, замысел был такой: мы сажаем мужские растения. Кроме того, тополя не сажались на десятилетия. В России, как и Европе, деревья сажаются на 20-30 лет, потом выпиливаются, и что-то сажается им на смену. Деревья не должны достигать таких размеров, когда они могут упасть на машины или людей. Большие деревья могут быть в парках или скверах, но никак не в городе и не во дворах. Такое вы найдете только в странах третьего мира. Но у нас за этим следить не стали. Кроме того, у тополя бальзамического проявилась такая нехорошая черта: он при отсутствии женских экземпляров может поменять пол. И вот эти старые, шуршащие деревья - это как раз сменившие пол бальзамические тополя», - объяснил специалист.

Также Туманов рассказал, как уменьшить количество пуха.

«Есть способы, в частности, кронирование. Но для того, чтобы правильно кронировать деревья, нужен специалист хотя бы с начальным образованием, а не просто с пилой. К сожалению, пока этим занимаются люди из "Жилищников", которые даже азов не знают. Они спиливают ствол посередине, и появляется много уродцев либо деревья, которые опасны для граждан. Потому что быстро гниет древесина и на ней поселяются грибы. Древесина становится непрочной, и деревья падают. Это можно сделать, но у нас специалистов нет. Все работы по озеленению выполняются непрофессионалами, поэтому имеем то, что имеем», - заявил Туманов.