«Не спилили вовремя – и деревья сменили пол». Кто виноват в обилии тополиного пуха
Экс-депутат Госдумы, а ныне глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов объяснил, как так получилось, что в июне пух у каждого в носу.
В центральной части России вот уже несколько недель очень много тополиного пуха. В нем собирается пыльца, пыль и споры других деревьев и растений, что приводит к неудобству гражданам, страдающим от аллергии. Экс-депутат Госдумы, а ныне глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, когда началась высадка растений, из-за которой у москвичей и жителей других городов оказалось столько проблем.
«Высаживать тополя начали в 1950-е годы, после Великой Отечественной войны. В это время были проблемы с зелеными насаждениями. Хотя даже во время войны в Москве работал главный помолог – специалист по сортам и видам растений. Он следил за посадками деревьев. Но после войны решили высаживать больше. Тот же тополь бальзамический. Он в принципе идеален для города, если бы не пух. Потому что растет очень быстро, выделяет много кислорода, его трудно смутить загазованностью», - отметил Туманов.
По его словам, посадка тополей сама по себе не являлась бы проблемой, если бы деревья вовремя спилили.
«У всех тополей мужские растения дают пыльцу, а женские дают пух, внутри которого семена. Когда сажали, замысел был такой: мы сажаем мужские растения. Кроме того, тополя не сажались на десятилетия. В России, как и Европе, деревья сажаются на 20-30 лет, потом выпиливаются, и что-то сажается им на смену. Деревья не должны достигать таких размеров, когда они могут упасть на машины или людей. Большие деревья могут быть в парках или скверах, но никак не в городе и не во дворах. Такое вы найдете только в странах третьего мира. Но у нас за этим следить не стали. Кроме того, у тополя бальзамического проявилась такая нехорошая черта: он при отсутствии женских экземпляров может поменять пол. И вот эти старые, шуршащие деревья - это как раз сменившие пол бальзамические тополя», - объяснил специалист.
Также Туманов рассказал, как уменьшить количество пуха.
«Есть способы, в частности, кронирование. Но для того, чтобы правильно кронировать деревья, нужен специалист хотя бы с начальным образованием, а не просто с пилой. К сожалению, пока этим занимаются люди из "Жилищников", которые даже азов не знают. Они спиливают ствол посередине, и появляется много уродцев либо деревья, которые опасны для граждан. Потому что быстро гниет древесина и на ней поселяются грибы. Древесина становится непрочной, и деревья падают. Это можно сделать, но у нас специалистов нет. Все работы по озеленению выполняются непрофессионалами, поэтому имеем то, что имеем», - заявил Туманов.
По его словам, проблема с тополиным пухом в Москве - далеко не единственная с точки зрения зеленых насаждений, а является одним из пример того, в каком состоянии они находятся.
«Несмотря на то, что в московской мэрии считают, что у нас город-сад, и все становится лучше и лучше, на самом деле состояние зеленых насаждений у нас находится в состоянии анархии. Не только в Москве, но и во всех городах России за редким исключением. Нет специальных служб, никто за этим не следит, и естественно такие ниши заполняются такими растениями, как клен ясенелистный или клен американский. Это инвазивное (паразитирующее – прим. НСН) растение, которое среди деревьев что-то вроде борщевика. Он вытесняет другие растения, с непрочной древесиной, некрасивый. Власти говорят: у нас есть программа по высадке такого-то количества деревьев. Но главное не зачать ребенка, а выносить его, родить, воспитать. Так же и с деревом. Посадить – это полпроцента от успеха. Дальше вы долгие годы за ним ухаживаете, следите, обрезаете и лечите, если надо», - выразил мнение специалист.
Ранее врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с НСН предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID – 19.
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